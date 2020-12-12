Динамо - Колос: видеотрансляция матча чемпионата Украины

В субботу, 12 декабря, Динамо проведет свой последний матч в 2020 году. Противостоять киевлянам будет Колос. Встреча 13-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2020/21 пройдет в столице на стадионе имени Валерия Лобановского, начало поединка в 17:00 по местному времени. В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

Динамо (29 очков) подходит ко встрече с Колосом в качестве лидера чемпионата Украины. Команда из Ковалевки (17 очков) занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ. Накануне киевляне разобрались с Мариуполем, а Колос поделил очки с Александрией (1:1).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо победило Ференцварош в битве за плей-офф Лигу Европы. Со всеми участниками 1/16 финала ЛЕ можно ознакомиться у нас на сайте.