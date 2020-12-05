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Динамо справилось с Мариуполем, несмотря на удаление вратаря (видео)

Динамо справилось с Мариуполем, несмотря на удаление вратаря (видео)
21:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

В субботу, 5 декабря, Мариуполь в рамках матча 12-го тура чемпионата Украины 2020/21 принимал Динамо. Встреча проходила в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и завершилась со счетом 1:2 в пользу "гостей".

Первый тайм был богат на события. Динамовцы владели ощутимым преимуществом, что вылилось в забитый гол Дениса Гармаша, который без проблем реализовал выход один на один с Кудриком. Киевляне продолжали атаковать, однако на 40-й минуте с поля был удален вратарь команды  Руслан Нещерет, который фолом последней надежды остановил нападающего приазовцев. Мирча Луческу тут же поменял Гармаша на Георгия Бущана, который и стал в рамке ворот. Во втором тайме лидер чемпионата, несмотря на меньшинство, продолжал давление и забил еще один гол. Отличился Виктор Цыганков, замкнувший передачу Карлоса Де Пены. А уже в компенсированное время Дмитрий Топалов сократил разницу в счете до одного гола.

Эта победа позволила Динамо (29 очков) сохранить за собой первое место в турнирной таблице УПЛ, Мариуполь с 16 очкам в активе - шестой. В следующем туре столичная команда примет Колос (12.12.2020), а приазовцы отправятся в гости к Десне (13.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шахтер в 12-м туре УПЛ добыл легкую победу над Минаем, забив закарпатской команде 5 голов.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, ФК Мариуполь.

Автор:

Телеграф
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