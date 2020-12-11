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Пятница, 11.12.2020
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Лига Европы: результаты матчей 10 декабря
Лига Европы: результаты матчей 10 декабря
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Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Определились все участники плей-офф Лиги Европы
Обновлено 01:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер spursofficial

В четверг, 10 декабря, состоялись практически все матчи 6-го тура группового раунда Лиги Европы сезона 2020/21. Игра Вильярреал - Карабах была перенесена из-за коронавируса в стане азербайджанской команды, однако турнирное положение положение команд в группе I не зависит от результатов этого поединка. 

По итогам матчей 10 декабря стали известны все 32 участника плей-офф Лиги Европы.

24 команды попали в следующий раунд турнира через групповой этап Лиги Европы. "Счастливчиками" стали: "Рома" (Италия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Арсенал" (Англия), "Мольде" (Норвегия), "Байер" (Германия), "Славия" (Чехия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Бенфика" (Португалия), ПСВ (Нидерланды), "Гранада" (Испания), "Наполи" (Италия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Лестер" (Англия), "Брага" (Португалия), "Милан" (Италия), "Лилль" (Франция), "Вильярреал" (Испания), "Маккаби" (Израиль). "Тоттенхэм" (Англия), "Антверпен" (Бельгия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Вольфсберг" (Австрия), "Хоффенхайм" (Германия), "Црвена Звезда" (Сербия).

Еще 8 команд попали в 1/16 Лиги Европы через Лигу чемпионов, заняв на групповом этапе главного еврокубка третьи места в своих квартетах. В ЛЕ  продолжат свой путь в еврокубках: "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Шахтер" (Украина), "Олимпиакос" (Греция), "Аякс" (Нидерланды), "Краснодар" (Россия), "Брюгге" (Бельгия), "Динамо" Киев (Украина), "Манчестер Юнайтед" (Англия).

Луганская Заря не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы, заняв третье место в своем квартете. В последнем матче луганчане без шансов уступили Браге

Со всеми результатами матчей Лиги Европы за 10 декабря можно ознакомиться у нас на сайте

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол.

Автор:

Телеграф
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