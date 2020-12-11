Лига Европы: результаты матчей 10 декабря

В четверг, 10 декабря, в Лиге Европы сезона 2020/21 были сыграны практически все матчи 6-го тура группового раунда, в частности луганская Заря не сумела навязать сопротивление Браге и уступила португальцам. В центральном поединке тура Наполи и Реал Сосьедад раскатали ничью. Эта встреча состоялась, несмотря на вспышку коронавируса в неаполитанской команде. С результатами остальных матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.

Результаты матчей Лиги Европы за 10 декабря:

Группа А

ЦСКА София 3 - 1 Рома

Янг Бойз 2 - 1 ЧФР Клуж

Группа B

Рапид 2 - 2 Мольде

Дандолк 2 - 4 Арсенал

Группа C

Байер 4 - 0 Славия Прага

Хапоэль Беэр-Шева 1 - 0 Ницца

Группа D

Лех 0 - 2 Рейнджерс

Стандард 2 - 2 Бенфика

Группа E

ПСВ 4 - 0 Омония

ПАОК 0 - 0 Гранада

Группа F

Наполи 1 - 1 Реал Сосьедад

Риека 2 - 1 АЗ Алкмар

Группа G

Лестер 2 - 0 АЕК

Брага 2 - 0 Заря

Группа H

Селтик 3 - 2 Лилль

Спарта Прага 0 - 1 Милан

Группа I

Маккаби Тель-Авив 1 - 0 Сивасспор

Вильярреал - Карабах - матч не состоялся из-за коронавируса в стане азербайджанской команды.

Группа J

Лудогорец 1 - 3 ЛАСК

Тоттенхэм 2 - 0 Антверпен

Группа K

Вольфсбергер 1 - 0 Фейеноорд

Динамо Загреб 3 - 1 ЦСКА

Группа L

Слован Либерец 0 - 0 Црвена Звезда

Хоффенхайм 4 - 1 Гент

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шахтер и Динамо пробились в плей-офф Лиги Европы. Горняки дали бой Интеру, а киевляне переиграли Ференцварош.