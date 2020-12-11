Лига Европы: результаты матчей 10 декабря

В четверг, 10 декабря, в Лиге Европы сезона 2020/21 были сыграны практически все матчи 6-го тура группового раунда, в частности луганская Заря не сумела навязать сопротивление Браге и уступила португальцам. В центральном поединке тура Наполи и Реал Сосьедад раскатали ничью. Эта встреча состоялась, несмотря на вспышку коронавируса в неаполитанской команде. С результатами остальных матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.
Результаты матчей Лиги Европы за 10 декабря:
Группа А
ЦСКА София 3 - 1 Рома
Янг Бойз 2 - 1 ЧФР Клуж
Группа B
Рапид 2 - 2 Мольде
Дандолк 2 - 4 Арсенал
Группа C
Байер 4 - 0 Славия Прага
Хапоэль Беэр-Шева 1 - 0 Ницца
Группа D
Лех 0 - 2 Рейнджерс
Стандард 2 - 2 Бенфика
Группа E
ПСВ 4 - 0 Омония
ПАОК 0 - 0 Гранада
Группа F
Наполи 1 - 1 Реал Сосьедад
Риека 2 - 1 АЗ Алкмар
Группа G
Лестер 2 - 0 АЕК
Брага 2 - 0 Заря
Группа H
Селтик 3 - 2 Лилль
Спарта Прага 0 - 1 Милан
Группа I
Маккаби Тель-Авив 1 - 0 Сивасспор
Вильярреал - Карабах - матч не состоялся из-за коронавируса в стане азербайджанской команды.
Группа J
Лудогорец 1 - 3 ЛАСК
Тоттенхэм 2 - 0 Антверпен
Группа K
Вольфсбергер 1 - 0 Фейеноорд
Динамо Загреб 3 - 1 ЦСКА
Группа L
Слован Либерец 0 - 0 Црвена Звезда
Хоффенхайм 4 - 1 Гент
Ранее "Телеграф" сообщал, что Шахтер и Динамо пробились в плей-офф Лиги Европы. Горняки дали бой Интеру, а киевляне переиграли Ференцварош.