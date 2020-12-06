Селезнев приблизился к абсолютному рекорду в Украине (видео)

В воскресенье, 6 декабря, Колос в рамках матча 12-го тура чемпионата Украины 2020/21 принимал Александрию. Встреча проходила в Ковалевке на местном стадионе и завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме Колос вышел вперед усилиями Евгения Селезнева, который реализовал пенальти. Однако уже в дебюте второго тайма Александрия отыгралась. Гол на свой счет записал Дмитрий Шастал, который головой переправил мяч в ворота Волынца после навеса Ковальца.

Отметим, Для Селезнева гол в ворота Александрии стал 115-м в чемпионате Украины и до рекорда Максима Шацких (123 мяча) рукой подать.

Ничья подняла Колос (17 очков) на шестую позицию в турнирной таблице чемпионата Украины, а Александрия (16 очков) стала восьмой. В следующем туре команда из Ковалевки отправится в гости к Динамо (12.12.2020), а представитель Кировоградщины примет Зарю (13.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 12-м туре УПЛ Заря без проблем расправилась над Днепром-1, а Десна лишь в компенсированное время обыграла Ворсклу.