Селезнев приблизился к абсолютному рекорду в Украине (видео)

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21:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм fckoloskovalivka

В воскресенье, 6 декабря, Колос в рамках матча 12-го тура чемпионата Украины 2020/21 принимал Александрию. Встреча проходила в Ковалевке на местном стадионе и завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме Колос вышел вперед усилиями Евгения Селезнева, который реализовал пенальти. Однако уже в дебюте второго тайма Александрия отыгралась. Гол на свой счет записал Дмитрий Шастал, который головой переправил мяч в ворота Волынца после навеса Ковальца.

Отметим, Для Селезнева гол в ворота Александрии стал 115-м в чемпионате Украины и до рекорда Максима Шацких (123 мяча) рукой подать.

Ничья подняла Колос (17 очков) на шестую позицию в турнирной таблице чемпионата Украины, а Александрия (16 очков) стала восьмой. В следующем туре команда из Ковалевки отправится в гости к Динамо (12.12.2020), а представитель Кировоградщины примет Зарю (13.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 12-м туре УПЛ Заря без проблем расправилась над Днепром-1, а Десна лишь в компенсированное время обыграла Ворсклу.

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Все по теме:

Футбол, ФК Александрия, УПЛ, ФК Колос.

Автор:

Телеграф
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