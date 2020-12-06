Скачать
Воскресенье, 06.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Боец ММА редчайшим приемом нокаутировал соперника, а затем утешил его жену (видео)
Боец ММА редчайшим приемом нокаутировал соперника, а затем утешил его жену (видео)
Олимпик обыграл Рух благодаря голу динамовца (видео)
Олимпик обыграл Рух благодаря голу динамовца (видео)
Сын Шумахера стал чемпионом Формулы-2
Сын Шумахера стал чемпионом Формулы-2
Заря перед Брагой обыграла Днепр-1 (видео)
Заря перед Брагой обыграла Днепр-1 (видео)

Десна затолкала мяч в ворота Ворсклы при скандальном судействе Монзуль (видео)

Десна затолкала мяч в ворота Ворсклы при скандальном судействе Монзуль (видео)
Обновлено 19:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Десна

В воскресенье, 6 декабря, Ворскла принимала Десну в рамках матча 12-го тура чемпионата Украины 2020/21. Встреча, проходившая в Чернигове на стадионе имени Гагарина, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

При счете 0:0 на 84-й минуте главный арбитр встречи Екатерина Монзуль показала форварду Ворсклы Руслану Степанюку вторую желтую карточку за удар по мячу после свистка. В итоге на 94-й минуте хозяевам удался штурм и в большинстве они сумели забить гол. Отметился Максим Дегтярев, головой замкнувший навес с правого фланга.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Удаление Степанюка:

Видео победного гола Дегтярева:

Эта победа позволила Десне (20 очков) подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Украины, а Ворскла (19 очков) опустилась на 4-ю позицию. В следующем туре полтавчане примут Минай (12.12.2020), а черниговский коллектив дома сыграет против Мариуполя (13.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Олимпик без проблем переиграл Рух в 12-м туре УПЛ. У нас на сайте доступен полный видеообзор этого матча. Среди прочих результатов тура стоит отметить успехи Динамо и Шахтера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, ФК Десна.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бавария и РБ Лейпциг сыграли безумный матч, забив шесть голов на двоих (видео)
02 Динамо справилось с Мариуполем, несмотря на удаление вратаря (видео)
03 Реал после обидного поражения от Шахтера разобрался с Севильей (видео)
04 Два автогола и нереализованная "паненка" - в обзоре матча Шахтер - Минай (видео)
05 Боец ММА нокаутировал соперника ударом коленом в корпус (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь