Десна затолкала мяч в ворота Ворсклы при скандальном судействе Монзуль (видео)

В воскресенье, 6 декабря, Ворскла принимала Десну в рамках матча 12-го тура чемпионата Украины 2020/21. Встреча, проходившая в Чернигове на стадионе имени Гагарина, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

При счете 0:0 на 84-й минуте главный арбитр встречи Екатерина Монзуль показала форварду Ворсклы Руслану Степанюку вторую желтую карточку за удар по мячу после свистка. В итоге на 94-й минуте хозяевам удался штурм и в большинстве они сумели забить гол. Отметился Максим Дегтярев, головой замкнувший навес с правого фланга.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Удаление Степанюка:

Видео победного гола Дегтярева:

Эта победа позволила Десне (20 очков) подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Украины, а Ворскла (19 очков) опустилась на 4-ю позицию. В следующем туре полтавчане примут Минай (12.12.2020), а черниговский коллектив дома сыграет против Мариуполя (13.12.2020).

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