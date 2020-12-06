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Олимпик обыграл Рух благодаря голу динамовца (видео)

Олимпик обыграл Рух благодаря голу динамовца (видео)
16:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УПЛ

В воскресенье, 6 декабря, в стартовом матче игрового дня 12-го тура чемпионата Украины Олимпик в Киеве принимал Рух. Встреча, проходившая на стадионе имени Валерия Лобановского, завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

За Олимпик забивали Шахаб (дважды) и Бенито, который является игроком Динамо и находится в донецком клубе на правах аренды. За Рух гол "на свой счет" записал защитник дончан Евгений Цымбалюк, забивший в свои ворота.

Этот успех позволил дончанам (16 очков) подняться на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. Львовская команда (6 очков) - последняя. В следующем туре Олимпик примет Львов (11.12.2020), а Рух дома сыграет с Днепром-1 (12.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо в 12-м туре УПЛ расправилось с Мариуполем, несмотря на численное превосходство соперника. Кроме того, Шахтер без проблем разгромил Минай в матче с двумя автоголами.

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Все по теме:

ФК Олимпик, Футбол, УПЛ, ФК Рух.

Автор:

Телеграф
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