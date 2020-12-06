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Заря перед Брагой обыграла Днепр-1 (видео)

Заря перед Брагой обыграла Днепр-1 (видео)
18:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook FCZoryaLuhansk

В воскресенье, 6 декабря, Заря в рамках матча 12-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2020/21 принимала Днепр-1. Встреча, проходившая в Запорожье на "Славутич-Арене", завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Во втором тайме в составе луганчан дублем выстрелил Артем Громов, а еще один гол на свой счет записал Дмитрий Иванисеня. А на последней минуте гол престижа в составе Днепра-1 забил Александр Назаренко.

Эта победа позволила Заре (17 очков) подняться на 5-е место в турнирной таблице УПЛ. Днепр-1 (8 очков) - 12-й. В следующем туре луганчане отправятся в гости к Александрии (13.12.2020), а Днепр-1 ожидает битва аутсайдеров с Рухом (12.12.2020). 

Ранее "Телеграф" сообщал о других результатах 12-го тура УПЛ, в частности Шахтер разгромил Минай, Динамо переиграло Мариуполь, а Олимпик справился с Рухом.

Отметим, в ближайший четверг, 10 декабря, Заря проведет свой заключительный матч Лиги Европы против португальской Браги.

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Все по теме:

ФК Заря, Футбол, УПЛ, ФК Днепр-1.

Автор:

Телеграф
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