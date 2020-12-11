"Главная болельщица Динамо": эротическая модель посещает закрытые матчи на "Олимпийском"

Модели, которая продает фото и видео сексуального характера недавно посчастливилось побывать на матче Лиги чемпионов в Киеве. На футбольном поле «Олимпийского» проходил матч с участием «Динамо». И даже на трибунах девушка смогла отметиться обнаженным позированием.

Об этом модель заявила на своей странице в Инстаграм.

Публикацию со стадиона девушка подписала «Главная болельщица Динамо».

View this post on Instagram A post shared by Олечка Татар (@tatar.olechka)

Отметим, что девушка с фото - Ольга Татар. У нее достаточное количество подписчиков в инстаграме, большинство ее постов и фото эротического характера. А то, что запрещает цензура социальной сети девушка постится в личном аккаунте на Onlyfans - сервисе, где создатели контента могут зарабатывать деньги на пользователей, которые подписываются на их аккаунты.

Да у меня есть аккаунт в Onlyfans! И что с этого? Да я каждый день публикую туда голые фото и эротические видео! Сайт закрытый. месячная подписка 15$ — Olechka Tatar (@OlechkaTatar) May 13, 2020

«Признаюсь... я не фанат футбола, но атмосфера и симпатичные мальчики на поле, очень даже нравятся», - отметила модель.

View this post on Instagram A post shared by Олечка Татар (@tatar.olechka)

Напомним, стюардессу авиакомпании British Airways заподозрили в интимных связях с пилотами и пассажирами после того, как в сесть попали ее откровенные фото, которые она сама и выложила.