Результативный финт форварда - в обзоре матча Десна - Мариуполь (видео)

В воскресенье, 13 декабря, Десна в стартовом матче игрового дня 13-го тура чемпионата Украины 2020/21 обыграла Мариуполь. Поединок, проходивший в Киеве на НСК "Олимпийский", завершился со счетом 2:0 в пользу черниговского коллектива.

Десна владела преимуществом, но сумела забить лишь на 50-й минуте усилиями Егора Картушова, который добил мяч в ворота после рикошета от защитника. Удвоить счет "хозяева" сумели через 6 минут. В быстрой контр-атаке нападающий Дмитрий Хлебас получил мяч в чужой штрафной, классным финтом обошел защитника и пробил прямо в цель.

Эта победа вывела Десну (23 очка) на третью позицию в турнирной таблице чемпионата Украины. Мариуполь (16 очков) остался на 9-м месте.

Напомним, одна игра 13-го тура не состоялась из-за непогоды. В Кропивницком матч между Ингульцом и Шахтером был отменен из-за "травмоопасного газона".