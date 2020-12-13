Скачать
Воскресенье, 13.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Пенальти спас Ливерпуль от поражения в матче с аутсайдером АПЛ (видео)
Пенальти спас Ливерпуль от поражения в матче с аутсайдером АПЛ (видео)
Монстр вернулся: непобедимый боксер добыл 16-ю победу нокаутом в первом раунде (видео)
Монстр вернулся: непобедимый боксер добыл 16-ю победу нокаутом в первом раунде (видео)
Вратарь даже не дернулся: роскошный гол Малиновского в Серии А (видео)
Вратарь даже не дернулся: роскошный гол Малиновского в Серии А (видео)
Ферстаппен выиграл последнюю гонку сезона в Формуле-1
Ферстаппен выиграл последнюю гонку сезона в Формуле-1

Результативный финт форварда - в обзоре матча Десна - Мариуполь (видео)

Результативный финт форварда - в обзоре матча Десна - Мариуполь (видео)
Обновлено 19:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Десна

В воскресенье, 13 декабря, Десна в стартовом матче игрового дня 13-го тура чемпионата Украины 2020/21 обыграла Мариуполь. Поединок, проходивший в Киеве на НСК "Олимпийский", завершился со счетом 2:0 в пользу черниговского коллектива. 

Десна владела преимуществом, но сумела забить лишь на 50-й минуте усилиями Егора Картушова, который добил мяч в ворота после рикошета от защитника. Удвоить счет "хозяева" сумели через 6 минут. В быстрой контр-атаке нападающий Дмитрий Хлебас получил мяч в чужой штрафной, классным финтом обошел защитника и пробил прямо в цель.

Эта победа вывела Десну (23 очка) на третью позицию в турнирной таблице чемпионата Украины. Мариуполь (16 очков) остался на 9-м месте. 

Напомним, одна игра 13-го тура не состоялась из-за непогоды. В Кропивницком матч между Ингульцом и Шахтером был отменен из-за "травмоопасного газона".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, УПЛ, ФК Десна, ФК Мариуполь.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джошуа - Пулев: видео зрелищного нокаута
02 Джошуа - Пулев: хроника боя
03 Боль, смех, побег Луческу: Динамо и Колос выдали самый странный матч года (видео)
04 Джошуа - Пулев: видео боя
05 Французский гигант нокаутировал бывшего чемпиона жестким ударом локтем (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь