Украинский футболист забил автогол спустя одну минуту после выхода на замену (видео)

Украинский левый защитник польского "Леха" Василий Кравец стал антигероем поединка против "Стали" (Мелец).

В матче 28-го тура чемпионата Польши украинец появился на поле при счете 1:0 в пользу своей команды. Тренер "Леха", видимо, хотел укрепить оборону, чтобы сохранить результат, однако хозяевам этого сделать не удалось. Спустя минуту после выхода Кравца на замену гости сравняли счет, при чем именно Василий забил гол в свои ворота. А в компенсированное время "Сталь" вырвала победу. Итоговый счет - 1:2.

Видео автогола Кравца - в обзоре матча "Лех" - "Сталь" Мелец:

Отметим, "Лех" идет 10-м в турнирной таблице первенства Польши.

Ранее "Телеграф" сообщал, что два украинца стали чемпионами Польши в составе "Легии".