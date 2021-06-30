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Швейцария - Испания: букмекеры оценили шансы команд в четвертьфинале Евро-2020

Швейцария - Испания: букмекеры оценили шансы команд в четвертьфинале Евро-2020
17:44 Сегодня Телеграф Фото: Twitter sefutbol

В пятницу, 2 июля, на Евро-2020 стартуют матчи 1/4 финала, в частности, Швейцария в Санкт-Петербурге на одноименной арене сыграет с Испанией. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

По мнению аналитиков, испанцы являются безоговорочными фаворитами встречи. Успех "гостей" в основное время оценивается в 1,71, а триумф "хозяев" маловероятен - 5,60. Ничья также маловероятна - 3,85. Выход швейцарцев в полуфинал котируется коэффициентом 3,45, а подобный успех "Фурии Роха" - в 1,35.

Прогноз букмекеров на матч Швейцарии - Испания (данные за 30 июня):

  • Пари-Матч: (победа сборной Швейцарии 5,60 - ничья 3,85 - победа команды Испании 1,71)
  • Фаворит: ( 5,60 -3,80 - 1.70)
  • William Hill: (5,50 - 3,60 - 1,70)

"Телеграф" напоминает, что на пути в четвертьфинал чемпионата Европы-2020 сборная Испании в матче с невероятной развязкой обыграла команду Хорватии. Швейцарцы, в свою очередь, в не менее невероятном стиле переиграли действующих чемпионов мира. Победитель этой пары в полуфинале турнира сыграет с победителем четвертьфинала между Бельгией и Италией. Данный поединок 1/2 финала состоится 6 июля на "Уэмбли" в Лондоне.

Со всеми результатами и расписанием матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Испании, Сборная Швейцарии, Футбол, Евро-2020.
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