Швейцария - Испания: букмекеры оценили шансы команд в четвертьфинале Евро-2020

В пятницу, 2 июля, на Евро-2020 стартуют матчи 1/4 финала, в частности, Швейцария в Санкт-Петербурге на одноименной арене сыграет с Испанией. Накануне букмекеры оценили шансы команд.
По мнению аналитиков, испанцы являются безоговорочными фаворитами встречи. Успех "гостей" в основное время оценивается в 1,71, а триумф "хозяев" маловероятен - 5,60. Ничья также маловероятна - 3,85. Выход швейцарцев в полуфинал котируется коэффициентом 3,45, а подобный успех "Фурии Роха" - в 1,35.
Прогноз букмекеров на матч Швейцарии - Испания (данные за 30 июня):
"Телеграф" напоминает, что на пути в четвертьфинал чемпионата Европы-2020 сборная Испании в матче с невероятной развязкой обыграла команду Хорватии. Швейцарцы, в свою очередь, в не менее невероятном стиле переиграли действующих чемпионов мира. Победитель этой пары в полуфинале турнира сыграет с победителем четвертьфинала между Бельгией и Италией. Данный поединок 1/2 финала состоится 6 июля на "Уэмбли" в Лондоне.
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