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Швейцария - Испания: прямая трансляция первого матча 1/4 Евро-2020

Швейцария - Испания: прямая трансляция первого матча 1/4 Евро-2020
12:42 Сегодня Телеграф football.ua

Первым матчем 1/4 финала Евро-2020 станет противостояние между Швейцарией и Испанией. Состоится оно в пятницу, 2 июля, и начнётся в 19:00 по киевскому времени. Место встречи - "Газпром Арена" в российском городе Санкт-Петербург. В этой статье "Телеграф" проведёт прямую текстовую трансляцию матча, который обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Сюда будут оперативно добавлены видео всех голов и самых опасных и интересных моментов встречи. 

                                          Швейцария -:- Испания  

                                                  (начало в 19:00)

Стоит отметить, что в 1/8 финала обе сборные приняли участие в феерических матчах. 28 июня сначала испанцы сыграли с хорватами 3:3 и обыграли их в овертаймах со счётом 5:3, а затем швейцарцы расписали те же тройки с французами и выиграли 5:4 по серии пенальти. Та игра запомнилась ещё и удачным кадром с искренними эмоциями одного из швейцарских фанатов.

Фаворитами встречи букмекеры считают "Фурию Роху", но этот Чемпионат уже не раз показал, что способен удивлять. И потому списывать со счетов "нейтралов" не нужно ни в коем случае.

"Телеграф" напоминает, где и когда смотреть этот увлекательный пятничный поединок.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Испании, Сборная Швейцарии, Евро-2020, Газпром Арена.
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