Швейцария - Испания: прямая трансляция первого матча 1/4 Евро-2020

Первым матчем 1/4 финала Евро-2020 станет противостояние между Швейцарией и Испанией. Состоится оно в пятницу, 2 июля, и начнётся в 19:00 по киевскому времени. Место встречи - "Газпром Арена" в российском городе Санкт-Петербург. В этой статье "Телеграф" проведёт прямую текстовую трансляцию матча, который обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Сюда будут оперативно добавлены видео всех голов и самых опасных и интересных моментов встречи.

Швейцария -:- Испания

(начало в 19:00)

Стоит отметить, что в 1/8 финала обе сборные приняли участие в феерических матчах. 28 июня сначала испанцы сыграли с хорватами 3:3 и обыграли их в овертаймах со счётом 5:3, а затем швейцарцы расписали те же тройки с французами и выиграли 5:4 по серии пенальти. Та игра запомнилась ещё и удачным кадром с искренними эмоциями одного из швейцарских фанатов.

Фаворитами встречи букмекеры считают "Фурию Роху", но этот Чемпионат уже не раз показал, что способен удивлять. И потому списывать со счетов "нейтралов" не нужно ни в коем случае.

"Телеграф" напоминает, где и когда смотреть этот увлекательный пятничный поединок.