Фанат из Швейцарии стал мемом, испытав весь спектр эмоций за несколько минут (видео)

Матч 1/8 финала Евро-2020 Франция - Швейцария подарил болельщикам массу эмоций. Трудно представить, какие чувства перенес обычный фанат "гостей", который находился на трибунах во время игры.

Камеры во время трансляции поединка уловили эмоции одного швейцарского фаната, который переживал за своих любимцев. Когда его сборная безнадежно проигрывала, на болельщике не было лица, на котором даже можно было разглядеть скупую мужскую слезу. А вот после победы настроение фана заметно улучшилось - он снял футболку и принялся радоваться успеху Швейцарии. В сети считают, что этот болельщик на долгие годы станет самым известным фанатом национальной команды.

Видео таких разный эмоций болельщика Швейцарии доступны в сети:

This man will forever be the most famous Swiss fan in the history of Swiss fans

the evolution of the swiss fan

Agony to ecstasy, one minute apart.

Switzerland equalised in the 90th minute of their Euros match against France, and this Swiss fan's reaction was classic.

Whipped the shirt and hat off instantly, what a legend - and his team won on penalties!

- Prende TV pic.twitter.com/8VIQjvQ8OT

