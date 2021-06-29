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Российский футболист объяснил провал сборной РФ на фоне успеха украинцев на Евро-2020

Российский футболист объяснил провал сборной РФ на фоне успеха украинцев на Евро-2020
13:53 Сегодня Телеграф Фото: Instagram andrei_kanchelskis

Известный российский футболист Андрей Канчельскис, поигравший в "Манчестер Юнайтед", назвал причины провала российских игроков на чемпионате Европы по футболу-2020. 

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По словам Канчельскиса, российские футболисты, если и хотят в зарубежный клуб, то ждут предложения из топ-5 лиг, а вот украинцы без раздумий едут в чемпионаты послабее, к примеру, Бельгии и Польши. Там украинцы развиваются и получают бесценный опыт, а вот россияне барахтаются на внутренней арене и "рассказывают сказки о том, как все хорошо с футболом" в стране.

"Украинцы, вон, уезжают в Бельгию. За последние 5 лет 200 украинских футболистов уехали в разные европейские чемпионаты: Бельгия, Польша, Испания. Вот у них и есть результат, а наших сколько уехало, трое? В чемпионате Украины маленькие зарплаты, поэтому люди стремятся уехать заработать в Европу. А у нас только рассказывают сказки о том, как все хорошо с футболом", - цитирует Канчельскиса sport24.

 "Телеграф" напоминает, что на Евро-2020 сборная России умудрилась вылететь с турнира, проиграв Дании, а украинцы с третьего места в группе пробились в 1/8, где сыграют со Швецией.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Сборная России, Футбол, Андрей Канчельскис, Евро-2020.
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