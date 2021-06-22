Россия вылетела из Евро-2020, а у Украины ещё есть шансы сыграть в 1/8

Настроение украинцев после обидного поражения от австрийцев на Евро-2020 смогла поднять сборная Дании. Скандинавы при поддержке заполненного практически на 100% копенгагенского стадиона "Паркен" без шансов для соперника вынесли россиян со счётом 4:1.

Два мяча датчан получились настоящими футбольными шедеврами - их издали положили Дамсгор и Кристенсен. Также номинальные гости и формальные хозяева регулярно ловили россиян на контратаках. Единственный мяч самой России с пенальти за фол на Соболеве забил Артём Дзюба.



Полный обзор матча будет добавлен в самое ближайшее время. Дания заняла в группе 2-е место и в первом матче плей-офф турнира сыграет против Уэльса в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене".

"Телеграф" напоминает, что также поможет Украине выйти в 1/8 Евро-2020. Во втором матче вечернего слота Бельгия одолела Финляндию со счётом 2:0. Матч проходил в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".