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Бельгия победила Финляндию на Евро-2020 (видео)

Бельгия победила Финляндию на Евро-2020 (видео)
23:51 Пн, 21 Июнь 2021 Телеграф Фото: Twitter BelRedDevils

В понедельник, 21 июня, сборная Финляндии сыграла с Бельгией на чемпионате Европы-2020. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноименной арене и завершилась со счетом 0:2 в пользу бельгийцев.

"Гости" владели ощутимым преимуществом, но финны редко давали бить из убойных позиций. Только во втором тайме "Красные дьяволы" забили мяч в сетку ворот, но гол Ромелу Лукаку был отменен из-за офсайда, который был обнаружен с помощью VAR. После этого бельгийцы нашли ключи к обороне "хозяев". После подачи с углового отличился Томас Вермален, правда, в сетку ворот мяч попал после рикошета от кипера финнов Матея Градецки, и это взятие ворот было записано как автогол. Затем Ромелу сумел забить свой третий гол на этом Евро.

Финляндия 0:2 Бельгия

Голы: Градецки 74' (автогол), Лукаку 81'

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео автогола Градецки:

Видео гола Лукаку:

Эта победа позволила бельгийцам выиграть группу B, а финны по итогам параллельного матча Россия - Дания заняли третье место, Россия покидает турнир.

Турнирное положение команд: 

Отметим, сборная Украины, занявшая третье место в группе С, опережает финнов по дополнительным показателям.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей чемпионата Европы-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Евро-2020, Сборная Бельгии, Сборная Финляндии.
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