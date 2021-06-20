Россия - Дания: онлайн матча Евро-2020

В понедельник, 21 июня, в 22:00 по киевскому времени, в Копенгагене в рамках третьего тура Евро-2020 встретятся сборные России и Дании. В этой статье "Телеграф" проведёт прямую текстовую трансляцию поединка, который пройдёт в Копенгагене на стадионе "Паркен", и который обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.

Россия -:- Дания

(начало в 22:00)

Фаворитом матча по мнению букмекеров является скандинавская сборная. Шансы россиян - крайне малы.

"Телеграф напоминает, что Кристиану Эриксену имплантируют кардиовертер-дефибриллятор. Он уже выписан из больницы.