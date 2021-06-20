Россия - Дания: анонс матча Чемпионата Европы

Одним из двух матчей второго слота в понедельник, 21 июня, станет матч между сборными России и Дании. Несмотря на номинально домашний статус россиян, игра пройдёт в столице Дании Копенгагене, на стадионе "Паркен".

Дания - самая невезучая команда первых двух туров Евро-2020. Даже если абстрагироваться от ужасного случая с Кристианом Эриксеном (хотя это невозможно), ей не везло как в поединке с финнами, так и в игре с бельгийцами. Россия же откровенно не впечатлила даже в победной игре против Финляндии, не говоря уже про вынос бельгийцами без каких-либо шансов на успех.

Однозначный фаворит матча по мнению букмекеров - сборная Дании.

Прогноз автора: 1:3.

И совсем уже другой вопрос, что это победа скандинавам даст... Скорее всего - ничего существенного. А вот России положительный результат очень сильно помог бы.

"Телеграф" напоминает, где и когда смотреть матч между россиянами и датчанами.