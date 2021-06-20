Скачать
Воскресенье, 20.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Франция сенсационно не сумела обыграть Венгрию на Евро-2020 (видео)
Франция сенсационно не сумела обыграть Венгрию на Евро-2020 (видео)
Испания и Польша сыграли вничью на Евро-2020 (видео)
Испания и Польша сыграли вничью на Евро-2020 (видео)
Португалия и Германия выдали голевую феерию на Евро-2020 (видео)
Португалия и Германия выдали голевую феерию на Евро-2020 (видео)
"Украина сильнее России": российский футболист удивил признанием
"Украина сильнее России": российский футболист удивил признанием

Россия - Дания: анонс матча Чемпионата Европы

Россия - Дания: анонс матча Чемпионата Европы
08:50 Сегодня Телеграф Чемпионат.ком

Одним из двух матчей второго слота в понедельник, 21 июня, станет матч между сборными России и Дании. Несмотря на номинально домашний статус россиян, игра пройдёт в столице Дании Копенгагене, на стадионе "Паркен".  

Дания - самая невезучая команда первых двух туров Евро-2020. Даже если абстрагироваться от ужасного случая с Кристианом Эриксеном (хотя это невозможно), ей не везло как в поединке с финнами, так и в игре с бельгийцами. Россия же откровенно не впечатлила даже в победной игре против Финляндии, не говоря уже про вынос бельгийцами без каких-либо шансов на успех. 

Однозначный фаворит матча по мнению букмекеров - сборная Дании

Прогноз автора: 1:3. 

Футболисту Эриксену имплантируют кардиовертер-дефибриллятор

И совсем уже другой вопрос, что это победа скандинавам даст... Скорее всего - ничего существенного. А вот России положительный результат очень сильно помог бы. 

"Телеграф" напоминает, где и когда смотреть матч между россиянами и датчанами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 454

Все по теме:

Сборная России, Евро-2020, Кристиан Эриксен, Сборная Дании.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия - Дания: где и когда смотреть матч Евро-2020
02 Роналду побил очередной рекорд на Евро-2020 (видео)
03 Украина - Австрия: анонс третьего матча нашей сборной на Евро-2020
04 Португалия и Германия выдали голевую феерию на Евро-2020 (видео)
05 Россия - Дания: букмекеры пророчат РФ поражение на Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь