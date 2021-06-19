Россия - Дания: где и когда смотреть матч Евро-2020

В понедельник, 21 июня, сборная Дании примет команду России в рамках матча третьего тура группового раунда Евро-2020. Встреча состоится в Копенгагене на стадионе "Паркен" и начнется в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире в Украине поединок Россия - Дания покажет телеканал "Футбол 2". В интернете за live-трансляцией встречи можно следить на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовый онлайн матча.

После двух туров Россия набрала три очка, победив финнов, и занимает второе место в квартете B, Дания, в свою очередь, проиграла дважды на турнире и с 0 очков идет последней. Однако победа может позволить датчанам пробиться в следующий раунд турнира. Россиянам для выхода в плей-офф фактически надо не проиграть.

Ранее "Телеграф" сообщал, что букмекеры назвали вероятный счет в матче Россия - Дания.

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