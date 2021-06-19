Скачать
Суббота, 19.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Франция сенсационно не сумела обыграть Венгрию на Евро-2020 (видео)
Франция сенсационно не сумела обыграть Венгрию на Евро-2020 (видео)
Шевчук исхудал после скандала с задержанием (видео)
Шевчук исхудал после скандала с задержанием (видео)
Роналду побил очередной рекорд на Евро-2020 (видео)
Роналду побил очередной рекорд на Евро-2020 (видео)
"Украина сильнее России": российский футболист удивил признанием
"Украина сильнее России": российский футболист удивил признанием

Россия - Дания: букмекеры пророчат РФ поражение на Евро-2020

Россия - Дания: букмекеры пророчат РФ поражение на Евро-2020
19:27 Сегодня Телеграф

В понедельник, 21 июня, сборная Дании в рамках матча 3-го тура чемпионата Европы примет команду России. Встреча состоится в Копенгагене на арене "Паркен". Букмекеры оценили шансы команд в борьбе за место в плей-офф ЧЕ-2020.

По мнению специалистов, датчане являются безоговорочными фаворитами встречи, на успех которых можно сделать ставку с коэффициентом 1,71, триумф россиян маловероятен - 5,20, а ничья котируется коэффициентом 4,10. Аналитики Пари-Матч пророчат результат 0:1 или 0:2 в пользу датчан в этом противостоянии - коэффициенты 6,60 и 7,60 соответственно. 

Прогноз букмекеров на матч Россия - Дания (данные за 19 июня):

  • Пари-Матч: (победа сборной России 5,00 - ничья 4,10 - победа команды Дании 1,71)
  • Фаворит: ( 5,20 - 4,05 - 1.70)
  • William Hill: (5,00 - 4,00 - 1,67)

Примечательно, что игра пройдет без российских болельщиков

Отметим, сборная РФ в последнем матче на Евро обыграла Финляндию, а датчане уступили Бельгии. Для выхода в следующий раунд россиянам фактически достаточно не проиграть, а датчан устроит только победа.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей чемпионата Европы можно ознакомиться у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 359

Все по теме:

Сборная России, Футбол, Евро-2020, Сборная Дании.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Побит "вечный" рекорд в толкании ядра (видео)
02 УЕФА нанес удар по Беларуси
03 Британское дерби на Евро-2020 завершилось сенсацией (видео)
04 "Украина сильнее России": российский футболист удивил признанием
05 Украина - Австрия: где и когда смотреть матч Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь