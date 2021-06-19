Россия - Дания: букмекеры пророчат РФ поражение на Евро-2020

В понедельник, 21 июня, сборная Дании в рамках матча 3-го тура чемпионата Европы примет команду России. Встреча состоится в Копенгагене на арене "Паркен". Букмекеры оценили шансы команд в борьбе за место в плей-офф ЧЕ-2020.

По мнению специалистов, датчане являются безоговорочными фаворитами встречи, на успех которых можно сделать ставку с коэффициентом 1,71, триумф россиян маловероятен - 5,20, а ничья котируется коэффициентом 4,10. Аналитики Пари-Матч пророчат результат 0:1 или 0:2 в пользу датчан в этом противостоянии - коэффициенты 6,60 и 7,60 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч Россия - Дания (данные за 19 июня):

Пари-Матч: (победа сборной России 5,00 - ничья 4,10 - победа команды Дании 1,71)

Фаворит: ( 5,20 - 4,05 - 1.70)

William Hill: (5,00 - 4,00 - 1,67)

Примечательно, что игра пройдет без российских болельщиков.

Отметим, сборная РФ в последнем матче на Евро обыграла Финляндию, а датчане уступили Бельгии. Для выхода в следующий раунд россиянам фактически достаточно не проиграть, а датчан устроит только победа.

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