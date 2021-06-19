Россия - Дания: букмекеры пророчат РФ поражение на Евро-2020

В понедельник, 21 июня, сборная Дании в рамках матча 3-го тура чемпионата Европы примет команду России. Встреча состоится в Копенгагене на арене "Паркен". Букмекеры оценили шансы команд в борьбе за место в плей-офф ЧЕ-2020.
По мнению специалистов, датчане являются безоговорочными фаворитами встречи, на успех которых можно сделать ставку с коэффициентом 1,71, триумф россиян маловероятен - 5,20, а ничья котируется коэффициентом 4,10. Аналитики Пари-Матч пророчат результат 0:1 или 0:2 в пользу датчан в этом противостоянии - коэффициенты 6,60 и 7,60 соответственно.
Прогноз букмекеров на матч Россия - Дания (данные за 19 июня):
Примечательно, что игра пройдет без российских болельщиков.
Отметим, сборная РФ в последнем матче на Евро обыграла Финляндию, а датчане уступили Бельгии. Для выхода в следующий раунд россиянам фактически достаточно не проиграть, а датчан устроит только победа.
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