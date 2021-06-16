Финляндия 0:1 Россия: обзор матча Евро-2020

День 16 июня стартовал на Евро-2020 с поединка между Финляндией и Россией. Закончился он победой россиян со счётом 1:0. Единственный гол в компенсированное к первому тайму время забил одноклубник Руслана Малиновского - полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук.

Финны смотрели неплохо и даже первыми смогли забить - гол Похьянпало не был засчитан из-за офсайда, хотя отпраздновать уже все успели с головой. Но тут внезапно вмешался VAR... К слову, вполне справедливо.



"Телеграф" напоминает, что сразу два игрока сборной Украины заинтересовали итальянский "Наполи".