Футболисту Эриксену имплантируют кардиовертер-дефибриллятор

Полузащитнику "Интеру" и сборной Дании Кристиану Эриксену будет установлен кардиовертер-дефибриллятор. Об этом сообщает пресс-служба Датского футбольного союза в twitter.

Отмечается, что игрок согласился на подобную процедуру после совета специалистов сборной и клуба.

Update regarding Christian Eriksen. Danish version in next tweet. pic.twitter.com/a4Ra97xUXP — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 17, 2021

Кардиовертер-дефибриллятор - это устройство, которое способно корректировать большинство опасных для жизни сердечных аритмий, а также выполнять кардиоверсии и дефибрилляции. Процесс имплантации устройства аналогичен имплантации кардиостимулятора.

"Телеграф "напоминает, что Эриксен потерял сознание на матче первого тура Евро-2020 с Финляндией. Из-за этого игра была приостановлена, а чуть позже после получения свежих данных о состоянии здоровья футболиста матч был доигран. Сам Эриксен недавно обратился к общественности.

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