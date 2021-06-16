Дания - Бельгия / смогут ли датчане отойти от ужасного инцидента?

В четверг, 17 июня, во втором матче игрового дня Евро-2020 встретятся сборные Дании и Бельгии. Игра пройдёт в Копенгагене, на стадионе "Паркен". Именно там в игре между Данией и Финляндией произошёл ужасный инцидент с Кристианом Эриксеном. К счастью, вчера хавбек "Интера" и сборной Дании уже выложил в Инстаграм фотографию с больницы.

Сборная Бельгии на старте турнира без проблем обыграла Россию, и сейчас её ждёт уже второй к ряду выездной поединок. К слову, Роберто Мартинес был очень недоволен таким графиком своей команды.

Букмекеры называют фаворитом встречи бельгийскою сборную. Однако лишь игра покажет, что продемонстрируют датчане после ужасного инцидента - да, финнам они проиграли, но тот матч можно выносить за скобки.

Прогноз автора: 1:3.

"Телеграф" напоминает, где и во сколько смотреть матч Дания - Бельгия.