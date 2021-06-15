Дания - Бельгия: букмекеры оценили шансы команд на Евро-2020

В четверг, 17 июня, состоится матч чемпионата Европы, в котором встретятся фавориты группы B Дания и Бельгия.

По мнению специалистов, бельгийцы являются небольшими фаворитами встречи, на победу которых можно сделать ставку с коэффициентом 2,10, успех хозяев менее вероятен - 4,30, а ничья котируется коэффициентом 3,25. Аналитики считают, что поединок завершится со счетом 0:1 в пользу "Красных Дьяволов" или 1:1 - коэффициенты 6,50 и 6,60 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч Дания - Бельгия (данные за 15 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Дании 4,30 - ничья 3,20 - победа команды Бельгии 2,10)

Фаворит: ( 4,05 - 3,25 - 2.10)

William Hill: (4,00 - 3,20 - 2,05)

"Телеграф" напоминает, что в первом туре Дания сенсационно проиграла Финляндии, а бельгийцы нанесли поражение россиянам.

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