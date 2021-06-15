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Футболист Эриксен, у которого остановилось сердце в матче Евро-2020, сделал селфи в больнице (фото)

Футболист Эриксен, у которого остановилось сердце в матче Евро-2020, сделал селфи в больнице (фото)
10:50 Сегодня Телеграф Фото: Instagram chriseriksen8

Датский футболист Кристиан Эриксен впервые обратился к публике после происшествия, которое приключилось с ним в матче первого тура чемпионата Европы с Финляндией. Полузащитник потерял сознание, а позже выяснилось, что у него произошла остановка сердца.

Эриксен рассказал, что был "паршивой овцой" в Тоттенхэме

Эриксен поблагодарил всех за поддержку, а также рассказал, что он в порядке. Также он призвал своих партнеров по команде к сплоченности. 

 
 
 
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Публикация от Christian Eriksen (@chriseriksen8)

"Привет всем. Большое спасибо за ваши приятные, удивительные поздравления и сообщения со всего мира. Это очень много значит для меня и моей семьи. Я в порядке – при сложившихся обстоятельствах. Мне еще предстоит пройти несколько обследований в больнице, но я чувствую себя хорошо. Теперь я буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию", - гласит сообщение на страничке Эриксена в Instagram.

"Телеграф" напоминает, что Дания проиграла финнам, которые нанесли за весь матч один удар. В следующем туре датчане померяются силами с Бельгией (17 июня).

С расписанием и результатами всех поединков ЧЕ-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 198

Все по теме:

Футбол, Евро-2020, Кристиан Эриксен, Сборная Дании, Сборная Финляндии.
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