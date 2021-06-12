Финляндия обыграла Данию на Евро-2020, нанеся один удар за матч (видео)

В субботу, 12 июня, состоялся матч первого тура Евро-2020 в группе B Дания - Финляндия. Встреча прошла в Копенгагене на арене "Паркен" и завершилась со счетом 0:1 в пользу финской сборной.

Единственный гол во встрече записал на свой счет Йоэль Похьянпало, который головой вколотил мяч в ворота Шмейхеля. Примечательно, что этот удар стал первым в истории команды Финляндии на чемпионатах Европы. Также интересно, что финны лишь раз угрожали воротам Шмейхела, а датчане нанесли 22 удара по воротам гостей, в том числе один пенальти.

Дания 0:1 Финляндия

Гол: Похьянпало 60'

Дания и Финляндия выступают в квартете B вместе с командами России и Бельгии, которые свой матч первого тура начали позднее. В следующем туре датчане сыграют с Бельгией (17 июня), а финны проведут поединок с россиянами (16 июня).

"Телеграф" напоминает, что игра Дания - Финляндия была приостановлена в связи с потерей сознания полузащитника датчан Кристиана Эриксена.

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