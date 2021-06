Появилась официальная информация о состоянии футболиста Эриксена

Датский футболист Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча чемпионата Европы по футболу Дания - Финляндия. Сразу несколько источников сообщают о стабилизации состояния полузащитника "Интера" и датской сборной.

"Кристиан Эриксен в сознании, врачи в больнице продолжают работу с ним", сообщил журналист Фабрицио Романо на своей страничке в twitter.

“Christian Eriksen is AWAKE and is undergoing further examinations at Rigshospitalet”. #prayforEriksen

Романо уточнил, что футболист самостоятельно дышит и может говорить.

“Christian Eriksen is out of danger, his father told me from the hospital. He’s able to speak”. Martin Schoots, Eriksen agent, just added to NOS. #prayforEriksen



Official: Eriksen conditions are stable and the match restarts at 20.30 CET.