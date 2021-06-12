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Жена Эриксена была не стадионе, когда футболист потерял сознание во время матча Евро-2020 (фото)
Жена Эриксена была не стадионе, когда футболист потерял сознание во время матча Евро-2020 (фото)

Появилась официальная информация о состоянии футболиста Эриксена

Появилась официальная информация о состоянии футболиста Эриксена
20:58 Сегодня Телеграф Фото: Twitter DrAlexGeorge

Датский футболист Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча чемпионата Европы по футболу Дания - Финляндия. Сразу несколько источников сообщают о стабилизации состояния полузащитника "Интера" и датской сборной.

"Кристиан Эриксен в сознании, врачи в больнице продолжают работу с ним", сообщил журналист Фабрицио Романо на своей страничке в twitter.

Романо уточнил, что футболист самостоятельно дышит и может говорить.

Кроме того, пресс-служба УЕФА обновила информацию касательно футболиста: "Игрок доставлен в больницу. Его состояние стабилизировано".

"Телеграф" напоминает, что на 43-й минуте матча Эриксен на ровном месте потерял сознание. Медики тут же оказали игроку первую помощь, а затем игрока увезли в больницу.

На момент остановки встречи счет в матче был 0:0.

С полным расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 374

Все по теме:

Футбол, Евро-2020, Кристиан Эриксен, Сборная Дании, Сборная Финляндии.
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