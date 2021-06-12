Появилась официальная информация о состоянии футболиста Эриксена

Датский футболист Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча чемпионата Европы по футболу Дания - Финляндия. Сразу несколько источников сообщают о стабилизации состояния полузащитника "Интера" и датской сборной.

"Кристиан Эриксен в сознании, врачи в больнице продолжают работу с ним", сообщил журналист Фабрицио Романо на своей страничке в twitter.

Official statement from Denmark. “Christian Eriksen is AWAKE and is undergoing further examinations at Rigshospitalet”. #prayforEriksen — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2021

Романо уточнил, что футболист самостоятельно дышит и может говорить.

“Christian Eriksen is out of danger, his father told me from the hospital. He’s able to speak”. Martin Schoots, Eriksen agent, just added to NOS. #prayforEriksen



Official: Eriksen conditions are stable and the match restarts at 20.30 CET. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2021

Кроме того, пресс-служба УЕФА обновила информацию касательно футболиста: "Игрок доставлен в больницу. Его состояние стабилизировано".

После чрезвычайной медицинской ситуации с игроком сборной Дании Кристианом Эриксеном состоялось кризисное совещание с участием обеих команд и официальных лиц на матче. Мы сообщим дальнейшую информацию в 19:45 СЕТ. Игрок доставлен в больницу. Его состояние стабилизировано. — УЕФА (@UEFAcom_ru) June 12, 2021

"Телеграф" напоминает, что на 43-й минуте матча Эриксен на ровном месте потерял сознание. Медики тут же оказали игроку первую помощь, а затем игрока увезли в больницу.

На момент остановки встречи счет в матче был 0:0.

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