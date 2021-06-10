Дания - Финляндия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

В субботу, 12 июня, состоится матч первого тура Евро-2020 в группе B Дания - Финляндия. Встреча пройдет в Копенгагене на арене "Паркен", начало поединка в 19:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию поединка, в которой будут оперативно доступны видео голов и лучших моментов игры. Рассудит противостояние рефери из Англии Энтони Тейлор.

Дания -:- Финляндия

(Начало - в 19:00)

Датчане являются безоговорочными фаворитами встречи, считают букмекеры, однако не стоит списывать финнов со счетов. Недавно эта команда отобрала очки у сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 и явно может дать бой хозяевам Евро.

Отметим, в группе B также выступают Бельгия и Россия, которые свой матч первого тура также проведут 12 июня.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть матч Дания - Финляндия в прямом эфире в Украине.

С полным расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.