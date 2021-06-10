Дания - Финляндия: где и когда смотреть матч Евро-2020

В субботу, 12 июня, сборные Дании и Финляндии откроют программу матчей Евро-2020 в группе B. Встреча состоится в Копенгагене на стадионе "Паркен", начало поединка - в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч Дания - Финляндия покажет телеканал "Футбол 1". В Интернете за поединком в режиме-live можно будет следить на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, где будет оперативно добавлено видео голов и лучших моментов.

Отметим, в квартете B на Евро-2020 Дания и Финляндия выступают вместе с командами России и Бельгии, которые проведут свой матч первого тура также 12 июня.

С расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.