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Сборная Украины упустила победу над Финляндией из-за детской ошибки защитника (видео)

Сборная Украины упустила победу над Финляндией из-за детской ошибки защитника (видео)
23:39 Сегодня Телеграф Фото: Instagram uafukraine

В воскресенье, 28 марта, сборная Украины в рамках матча второго тура группового раунда отбора на чемпионат мира по футболу-2022 принимала команду Финляндии. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме сборная Украины владела тотальным преимуществом, однако по-настоящему опасных моментов так и не создала. Подопечные Андрея Шевченко использовали дальние удары, а также навесы. Во второй половине встречи игра выровнялась, и Шевченко прибегнул к заменам. В итоге гол за сборную Украины забил вышедший на замену Жуниор Мораес, который воспользовался прострелом Караваева с правого фланга. Для форварда "Шахтера" этот мяч стал дебютным за национальную команду в 10-и играх. После пропущенного мяча финны активизировались и создали несколько убойных моментов у ворот Бущана, однако на стороне украинцев была удача. Однако, то что не смогли сделать финны в атаке удалось Миколенко. Виталий в простой ситуации подарил мяч Пукки, а затем завалил форварда гостей в своей штрафной, заработав удаление и пенальти для соперников. "Приговор" реализовал все тот же Теэму Пукки, установивший окончательный счет в поединке.

Украина 1:1 Финляндия

Голы: Жуниор Мораес 80' - Пукки 89'

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Мораеса:

Видео гола Пукки и удаление Миколенко:

Полный видеоозор матча будет доступен здесь в ближайшее время.

Турнирное положение команд в группе D:

"Телеграф" напоминает, что в первом туре сборная Украины дала бой Франции, а финны на последних минутах упустили победу над Боснией и Герцеговиной. В следующем туре отбора, что состоится 31 марта, "Желто-синие" примут Казахстан, а Финляндия пропускает тур и сыграет товарищеский поединок со Швейцарией. С полным расписание игр нашей национальной команды можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Франция в стартовом матче игрового дня обыграла Казахстан и возглавила группу D. Напомним, для выхода на чемпиона мира по футболу, что состоится в Катаре, команде Шевченко необходимо либо выигрывать группу, либо занимать второе место в квинтете и играть стыки.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Футбол, Сборная Финляндии, Отбор на ЧМ-2022.
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