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Сборная Франции не стала издеваться над Казахстаном в отборе на ЧМ-2022 (видео)

Сборная Франции не стала издеваться над Казахстаном в отборе на ЧМ-2022 (видео)
17:51 Сегодня Телеграф Фото: Twitter frenchteam

В воскресенье, 28 марта, сборная Франции в стартовом матче игрового дня проводила выездной поединок отбора на чемпионат мира по футболу-2022 с командой Казахстана. Встреча, проходившая на "Астана-Арене", завершилась убедительной победой гостей со счетом 0:2.

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Победу "Трехцветным" принесли точный выстрел Усмана Дембеле, который с метров 13-и расстрелял ворота хозяев, а также курьезный автогол Сергея Малого, который крайне неудачно выбил мяч после подачи с углового. 

Видео голов и лучшие моменты первого тайма:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

Эта победа позволила французам (4 очка) возглавить турнирную таблицу отборочной группы D, Казахстан (0 очков) - последний. 

"Телеграф" напоминает, что в первом туре "Трехцветные" сыграли вничью со сборной Украины, закрутив интригу в борьбе за первое место в квинтете, Казахстан первый тур пропускал.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Франции, Сборная Казахстана, Футбол, Отбор на ЧМ-2022.
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