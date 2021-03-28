Форвард "Динамо" забил потрясающий гол в отборе на ЧМ-2022

В субботу, 27 марта, сборная Ирландии в рамках матча второго тура отбора на чемпионат мира по футболу-2022 принимала команду Люксембурга. Встреча, проходившая в Дублине на стадионе "Лэнсдаун Роуд", завершилась сенсационной победой гостей со счетом 0:1. Единственный гол в игре записал на свой счет "динамовец" Жерсон Родригес.

За 5 минут до конца встречи Жерсон после отскока решил пальнуть издали и не прогадал, принеся своей команде важнейшие три очка.

Видеообзор матча Ирландия - Люксембург:

Турнирное положение команд:

Ранее "Телеграф" сообщал, что у Роналду судьи украли гол в матче отбора на ЧМ-2022.

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