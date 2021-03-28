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Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 27 марта (видео)

Форвард "Динамо" забил потрясающий гол в отборе на ЧМ-2022

Форвард "Динамо" забил потрясающий гол в отборе на ЧМ-2022
13:05 Сегодня Телеграф Фото: Instagram gerson_rodrigues_11

В субботу, 27 марта, сборная Ирландии в рамках матча второго тура отбора на чемпионат мира по футболу-2022 принимала команду Люксембурга. Встреча, проходившая в Дублине на стадионе "Лэнсдаун Роуд", завершилась сенсационной победой гостей со счетом 0:1. Единственный гол в игре записал на свой счет "динамовец" Жерсон Родригес.

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За 5 минут до конца встречи Жерсон после отскока решил пальнуть издали и не прогадал, принеся своей команде важнейшие три очка.

Видеообзор матча Ирландия - Люксембург:

Турнирное положение команд:

Ранее "Телеграф" сообщал, что у Роналду судьи украли гол в матче отбора на ЧМ-2022.

Все результаты матчей отбора на Чм-2022 за 27 марта можно посмотреть у нас на сайте. Кроме того, у нас на сайте доступны полные видеообзоры этих поединков.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Гол, Сборная Люксембурга, Жерсон Родригес, Отбор на ЧМ-2022.
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