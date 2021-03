У Роналду украли победный гол в отборе на ЧМ-2022, португалец даже вспылил (видео)

В субботу, 27 марта, сборная Сербии в рамках матча второго тура отбора на чемпионат мира по футболу-2022 принимала команду Португалии. Встреча, прошедшая на стадионе "Райко Митич" в Белграде, завершилась со счетом 2:2. В компенсированное время Криштиану Роналду стал жертвой отсутствия VAR на играх квалификации, ведь у португальца попросту украли победный гол.

Гости вышли вперед еще в первом тайме усилиями Диогу Жоты, который оформил дубль. Сербы сравняли счет во второй половине встречи после выстрелов Александара Митровича и Филипа Костича.

При счете 2:2 в компенсированное время Роналду переправлял мяч в пустые ворота, и круглый даже пересек линию ворот, однако защитник Сербии вынес мяч. Рефери не усмотрели в данном эпизоде взятия ворот, и Криштиану со злости бросил капитанскую повязку.

Cristiano Ronaldo walked off the pitch before the final whistle at the end of the Serbia-Portugal game, and threw his captain's armband in frustration. #WCQ GOALS

