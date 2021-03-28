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Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 27 марта (видео)

У Роналду украли победный гол в отборе на ЧМ-2022, португалец даже вспылил (видео)

У Роналду украли победный гол в отборе на ЧМ-2022, португалец даже вспылил (видео)
11:52 Сегодня Телеграф Фото: Instagram cristiano

В субботу, 27 марта, сборная Сербии в рамках матча второго тура отбора на чемпионат мира по футболу-2022 принимала команду Португалии. Встреча, прошедшая на стадионе "Райко Митич" в Белграде, завершилась со счетом 2:2. В компенсированное время Криштиану Роналду стал жертвой отсутствия VAR на играх квалификации, ведь у португальца попросту украли победный гол.

Гости вышли вперед еще в первом тайме усилиями Диогу Жоты, который оформил дубль. Сербы сравняли счет во второй половине встречи после выстрелов Александара Митровича и Филипа Костича.

При счете 2:2 в компенсированное время Роналду переправлял мяч в пустые ворота, и круглый даже пересек линию ворот, однако защитник Сербии вынес мяч. Рефери не усмотрели в данном эпизоде взятия ворот, и Криштиану со злости бросил капитанскую повязку.

Полный видеообзор матча Сербия - Португалия:

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах всех матчей отбора на Чм-2022 за 27 марта. Кроме того, у нас на сайте доступны видеообзоры всех игр. 

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,078

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Сборная Португалии, Сборная Украины, Футбол, Отбор на ЧМ-2022.
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