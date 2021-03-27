Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 27 марта (видео)

В субботу, 27 марта, в европейском отборе на ЧМ-2022 стартовал второй тур группового раунда, частности, в центральном матче группы H Россия принимала Словению. С результатами остальных поединков игрового дня можно ознакомиться ниже.
Результаты матчей отбора на ЧМ-2022 27 марта:
Россия 2:1 Словения
Черногория 4:1 Гибралтар
Беларусь 4:2 Эстония
Нидерланды 2:0 Латвия
Норвегия 0:3 Турция
Хорватия 1:0 Кипр
Ирландия 0:1 Люксембург
Сербия 2:2 Португалия
Словакия 2:2 Мальта
Чехия 1:1 Бельгия
Видеообзоры остальных матчей будут добавлены здесь позднее.
Ранее "Телеграф" сообщал результаты предыдущего игрового дня квалификации на ЧМ-2022.
"Телеграф" напоминает, что сборная Украины свой матч второго тура отбора на ЧМ-2022 проведет против Финляндии в воскресенье, 28 марта. Эту встречу можно будет посмотреть в прямом эфире, а букмекеры назвали фаворита.