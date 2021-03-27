Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 27 марта (видео)

В субботу, 27 марта, в европейском отборе на ЧМ-2022 стартовал второй тур группового раунда, частности, в центральном матче группы H Россия принимала Словению. С результатами остальных поединков игрового дня можно ознакомиться ниже.

Результаты матчей отбора на ЧМ-2022 27 марта:

Россия 2:1 Словения

Черногория 4:1 Гибралтар

Беларусь 4:2 Эстония

Нидерланды 2:0 Латвия

Норвегия 0:3 Турция

Хорватия 1:0 Кипр

Ирландия 0:1 Люксембург

Сербия 2:2 Португалия

Словакия 2:2 Мальта

Чехия 1:1 Бельгия

Видеообзоры остальных матчей будут добавлены здесь позднее.

Ранее "Телеграф" сообщал результаты предыдущего игрового дня квалификации на ЧМ-2022.

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины свой матч второго тура отбора на ЧМ-2022 проведет против Финляндии в воскресенье, 28 марта. Эту встречу можно будет посмотреть в прямом эфире, а букмекеры назвали фаворита.