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Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 27 марта (видео)

Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 27 марта (видео)
Обновлено 23:38 Сб, 27 Март 2021 Телеграф Фото: Twitter footballoranje_

В субботу, 27 марта, в европейском отборе на ЧМ-2022 стартовал второй тур группового раунда, частности, в центральном матче группы H Россия принимала Словению. С результатами остальных поединков игрового дня можно ознакомиться ниже.

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Результаты матчей отбора на ЧМ-2022 27 марта:

Россия 2:1 Словения 

Черногория 4:1 Гибралтар 

Беларусь 4:2 Эстония

Нидерланды 2:0 Латвия

Норвегия 0:3 Турция

Хорватия 1:0 Кипр 

Ирландия 0:1 Люксембург

Сербия 2:2 Португалия

Словакия 2:2 Мальта

Чехия 1:1 Бельгия

Видеообзоры остальных матчей будут добавлены здесь позднее.

Ранее "Телеграф" сообщал результаты предыдущего игрового дня квалификации на ЧМ-2022.

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины свой матч второго тура отбора на ЧМ-2022 проведет против Финляндии в воскресенье, 28 марта. Эту встречу можно будет посмотреть в прямом эфире, а букмекеры назвали фаворита.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Отбор на ЧМ-2022.
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