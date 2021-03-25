Украина - Финляндия: букмекеры наконец-то поверили в команду Шевченко

В воскресенье, 28 марта, сборная Украины примет Финляндию в отборе на ЧМ-2022. Накануне поединка букмекеры дали прогноз на эту встречу.

По мнению специалистов, "Желто-синие" являются безоговорочными фаворитами встречи, на победу которых можно сделать ставку с коэффициентом 1,65. Успех гостей оценивается в 6,40, а ничейный исход - в 3,60.

Прогноз букмекеров на матч отбора на ЧМ-2022 Украина - Финляндия (данные за 25 марта):

Пари-Матч: (победа Украины 1,62 - ничья 3,60 - победа Финляндии 6,40)

Фаворит: ( 1,62 - 3,60 - 6,30)

William Hill: (1,65 - 3,50 - 5,80)

"Телеграф" напоминает, что в первом туре подопечные Андрея Шевченко сенсационно отобрали очки у чемпионов мира, а финны умудрились на последних минутах упустить победу над Боснией и Герцеговиной.

Добавим, что после игры с Финляндией Украину ожидает матч с Казахстаном. С расписанием всех игр национальной команды в 2021 году можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда посмотреть матч Украина - Финляндия.