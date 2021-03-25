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Сборная Украины сенсационно в гостях отобрала очки у Франции: видеообзор матча

УЕФА поменял автора гола в матче Франция - Украина (видео)

УЕФА поменял автора гола в матче Франция - Украина (видео)
Обновлено 11:02 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Во вторник, 24 марта, сборная Украины сенсационно отобрала очки у чемпионов мира в рамках матча отбора на ЧМ-2022. Спасительный для "Сине-желтых" гол поначалу записали как автогол Преснеля Кимпембе, однако позже  в УЕФА поменяли автора забитого мяча. 

Так взятие ворот на 57-й минуте теперь официально числится за Сергеем Сидорчуком, который разрядил свою пушку прямом в Кимпембе, а от француза круглый полетел в пустой угол ворот Льориса.

Видео гола Сидорчука: 

Отметим, на гол Гризманна, который был забит не по правилам, УЕФА никак не реагирует.

С результатами всех матчей отбора на ЧМ-2022 за 24 марта можно ознакомиться у нас на сайте. Добавим, что сенсацией игрового дня стала уверенная победа Турции над Нидерландами.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 319

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Сборная Франции, Сборная Украины, Футбол, Сергей Сидорчук, Отбор на ЧМ-2022.
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