УЕФА поменял автора гола в матче Франция - Украина (видео)

Во вторник, 24 марта, сборная Украины сенсационно отобрала очки у чемпионов мира в рамках матча отбора на ЧМ-2022. Спасительный для "Сине-желтых" гол поначалу записали как автогол Преснеля Кимпембе, однако позже в УЕФА поменяли автора забитого мяча.

Так взятие ворот на 57-й минуте теперь официально числится за Сергеем Сидорчуком, который разрядил свою пушку прямом в Кимпембе, а от француза круглый полетел в пустой угол ворот Льориса.

Видео гола Сидорчука:

Отметим, на гол Гризманна, который был забит не по правилам, УЕФА никак не реагирует.

С результатами всех матчей отбора на ЧМ-2022 за 24 марта можно ознакомиться у нас на сайте. Добавим, что сенсацией игрового дня стала уверенная победа Турции над Нидерландами.