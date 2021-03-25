Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 24 марта

В среду, 24 марта, матчем Турция - Нидерланды стартовал европейских отбор на чемпионат мира по футболу-2022. Кроме того, в квалификации дебютировала и сборная Украины, которая сенсационно отобрала очки у действующих чемпионов мира. В центральном поединке дня Бельгия уверенно обыграла Уэльс. С результатами матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.
Результаты матчей отбора на ЧМ-2022 за 24 марта:
Ранее "Телеграф" рассказывал, как сборная Украины может получить путевку на ЧМ-2022, который состоится в Катаре. С полным расписанием матчей "Желто-синих" в 2021 году можно ознакомиться у нас на сайте.