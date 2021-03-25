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Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 24 марта

Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 24 марта
Обновлено 00:35 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В среду, 24 марта, матчем Турция - Нидерланды стартовал европейских отбор на чемпионат мира по футболу-2022. Кроме того, в квалификации дебютировала и сборная Украины, которая сенсационно отобрала очки у действующих чемпионов мира. В центральном поединке дня Бельгия уверенно обыграла Уэльс. С результатами матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.

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Результаты матчей отбора на ЧМ-2022 за 24 марта:

  • Турция 4:2 Нидерланды 
  • Бельгия 3:1 Уэльс 
  • Гибралтар 0:3 Норвегия
  • Кипр 0:0 Словакия
  • Латвия 1:2 Черногория
  • Мальта 1:3 Россия
  • Португалия 1:0 Азербайджан 
  • Сербия 3:2 Ирландия
  • Словения 1:0 Хорватия
  • Финляндия 2:2 Босния и Герцеговина
  • Франция 1:1 Украина 
  • Эстония 2:6 Чехия

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сборная Украины может получить путевку на ЧМ-2022, который состоится в Катаре. С полным расписанием матчей "Желто-синих" в 2021 году можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Футбол, Отбор на ЧМ-2022.
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