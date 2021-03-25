Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 24 марта

В среду, 24 марта, матчем Турция - Нидерланды стартовал европейских отбор на чемпионат мира по футболу-2022. Кроме того, в квалификации дебютировала и сборная Украины, которая сенсационно отобрала очки у действующих чемпионов мира. В центральном поединке дня Бельгия уверенно обыграла Уэльс. С результатами матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.

Результаты матчей отбора на ЧМ-2022 за 24 марта:

Турция 4:2 Нидерланды

4:2 Нидерланды Бельгия 3:1 Уэльс

3:1 Уэльс Гибралтар 0:3 Норвегия

Кипр 0:0 Словакия

Латвия 1:2 Черногория

Мальта 1:3 Россия

Португалия 1:0 Азербайджан

1:0 Азербайджан Сербия 3:2 Ирландия

3:2 Ирландия Словения 1:0 Хорватия

1:0 Хорватия Финляндия 2:2 Босния и Герцеговина

Франция 1:1 Украина

Эстония 2:6 Чехия

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сборная Украины может получить путевку на ЧМ-2022, который состоится в Катаре. С полным расписанием матчей "Желто-синих" в 2021 году можно ознакомиться у нас на сайте.