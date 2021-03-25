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Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 24 марта
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Турция забила Нидерландам четыре гола: видеообзор матча

Турция забила Нидерландам четыре гола: видеообзор матча
Обновлено 00:10 Сегодня Телеграф Фото: Twitter Syncaglar

В среду, 24 марта, команды Турции и Нидерландов открывали европейский отбор на чемпионат мира по футболу-2022. Встреча, проходившая в Стамбуле на "Олимпийском" стадионе, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

За турков голами отметились Хакан Чалханоглу и Бурак Йылмаз, оформивший хет-трик. "Оранжевые" на все это ответили двумя голами за две минуты во втором тайме в исполнении Дэви Классена и Люка де Йонга.

Видеообзор матча Турция - Нидерланды:

"Телеграф" напоминает, что команда Нидерландов является соперником сборной Украины на ближайшем чемпионате Европы по футболу. Именно с "Оранжевыми" "Желто-синие" стартуют на Евро-2020. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Украины стартовала в отборе на ЧМ-2022 с ничьей.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Нидерландов, Футбол, Сборная Турции, Отбор на ЧМ-2022.
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