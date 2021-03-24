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Сборная Украины сенсационно в гостях отобрала очки у Франции: видеообзор матча

Сборная Украины сенсационно в гостях отобрала очки у Франции: видеообзор матча
Обновлено 23:39 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В среду, 24 марта, сборная Украины гостевым матчем с Францией стартовала в отборе на чемпионат мира по футболу-2022. Встреча, проходившая в Сен-Дени на стадионе "Стад-де-Франс", завершилась сенсационной ничьей со счетом 1:1.

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Французы со стартовых минут начали давить на ворота Бущана, и это сработало. На 19-й минуте Антуан Гризманн феноменальным по точности ударом с левой поразил дальнюю  "девятку" ворот. Красоты голу форварда "Барселоны" не отнять, но это взятие ворот нельзя было засчитывать из-за офсайда у Бенжамена Павара, на которого изначально шла передача. Однако отсутствие VAR сыграло злую шутку со сборной Украины.

В начале второго тайма украинцы, играя вторым номером, умудрились отыграться. Караваев поборолся на чужой половине, а затем отпасовал на Сидорчука, который разрядил свою пушку. Мяч после удара Сергея зацепил Пресналя Кимпембе, а затем закатился в пустой угол ворот Льориса, который на рикошет среагировать уже никак не мог.

Франция 1:1 Украина

Голы: Гризманн 19' - Кимпембе 57' (автогол)

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео автогола Кимпембе:

Полный видеообзор матча будет доступен здесь в ближайшее время.

Сборная Украины в отборе на ЧМ-2022 выступает в квинтете D вместе с Францией, Финляндией, Казахстаном и Боснией и Герцеговиной. В следующем туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины сыграет с Финляндией. Встреча с финнами запланирована на 28 марта. С расписанием всех матчей "Желто-синих" в 2021 году можно ознакомиться у нас на сайте. Примечательно, что следующий поединок "Дружина" должна была провести во Львове, но ситуация с коронавирусом вынудила власти перенести игру в Киев

Ранее "Телеграф" сообщал о всех нюансах европейского отбора на Мундиаль, который в 2022 году пройдет в Катаре.

"Телеграф" напоминает, что осенью 2020 года сборная Франции уничтожила команду Украины со счетом 7:1.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 204

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Сборная Франции, Сборная Украины, Футбол, Отбор на ЧМ-2022.
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