Скачать
Среда, 24.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Капитану национальной сборной сломали ногу во время матча (видео)
Капитану национальной сборной сломали ногу во время матча (видео)
Поветкин признал силу Кличко
Поветкин признал силу Кличко
Буффон записал видео для вратаря сборной Украины
Буффон записал видео для вратаря сборной Украины
Усик сообщил о предложении от UFC (видео)
Усик сообщил о предложении от UFC (видео)

Отбор на ЧМ-2022: как Украине пробиться на Мундиаль

Отбор на ЧМ-2022: как Украине пробиться на Мундиаль
Обновлено 14:25 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В среду, 24 марта, сборная Украины стартует в отборе на чемпионат мира по футболу-2022. В первом туре подопечные Андрея Шевченко сразятся с действующими чемпионами - французами. "Телеграф" предлагает вашему вниманию все нюансы квалификации на Мундиаль, который пройдет в Катаре.

Франция - Украина: онлайн матча

Европу на ЧМ-2022 в Катаре представят 13 сборных. 10 команд пробьются напрямую через сито европейского отбора, который стартует 24 марта. Этими счастливчиками станут победители 10 групп. Украине, чтобы присоединиться к ним, необходимо по итогам двух кругов опередить всех в квинтете D, в котором кроме Франции выступают Финляндия, Босния и Герцеговина, а также Казахстан.

Еще три места от Европы определятся в стыковых матчах. К ним допустят 10 сборных, которые займут второе место в своих отборочных группах, а также две лучшие сборные среди победителей групп Лиги наций-2020/2021 (из тех, кто не попадет в первую двойку команд в группах квалификации ЧМ-2022). Мини-турнир среди 12 национальных команд будет сыгран в марте 2022 года и будет состоять из двух этапов (полуфинала и финала). После полуфиналов отбора останется 6 команд, а в финале квалификации разыграются три заветные путевки на Мундиаль.

Если сборная Украины займет третье или ниже место в отборочной группе D, то дорога для "Желто-синих" на ЧМ-2022 окончательно закроется. 

ЧМ-2022 состоится в ноябре/декабре 2022 года в Катаре. В турнире примут участие 32 команды. Финал запланирован на 18 декабря 2022 года на "Национальном стадионе" в Лусаиле.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шевченко определился с окончательной заявкой на матч с Францией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 312

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, ЧМ-2022, Отбор на ЧМ-2022.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Франция - Украина: Шевченко убрал нескольких футболистов из состава
02 Месси представил новую форму сборной Аргентины (фото)
03 Капитану национальной сборной сломали ногу во время матча (видео)
04 Поветкин признал силу Кличко
05 Милевский потерял тренера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь