Отбор на ЧМ-2022: как Украине пробиться на Мундиаль

В среду, 24 марта, сборная Украины стартует в отборе на чемпионат мира по футболу-2022. В первом туре подопечные Андрея Шевченко сразятся с действующими чемпионами - французами. "Телеграф" предлагает вашему вниманию все нюансы квалификации на Мундиаль, который пройдет в Катаре.

Европу на ЧМ-2022 в Катаре представят 13 сборных. 10 команд пробьются напрямую через сито европейского отбора, который стартует 24 марта. Этими счастливчиками станут победители 10 групп. Украине, чтобы присоединиться к ним, необходимо по итогам двух кругов опередить всех в квинтете D, в котором кроме Франции выступают Финляндия, Босния и Герцеговина, а также Казахстан.

Еще три места от Европы определятся в стыковых матчах. К ним допустят 10 сборных, которые займут второе место в своих отборочных группах, а также две лучшие сборные среди победителей групп Лиги наций-2020/2021 (из тех, кто не попадет в первую двойку команд в группах квалификации ЧМ-2022). Мини-турнир среди 12 национальных команд будет сыгран в марте 2022 года и будет состоять из двух этапов (полуфинала и финала). После полуфиналов отбора останется 6 команд, а в финале квалификации разыграются три заветные путевки на Мундиаль.

Если сборная Украины займет третье или ниже место в отборочной группе D, то дорога для "Желто-синих" на ЧМ-2022 окончательно закроется.

ЧМ-2022 состоится в ноябре/декабре 2022 года в Катаре. В турнире примут участие 32 команды. Финал запланирован на 18 декабря 2022 года на "Национальном стадионе" в Лусаиле.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шевченко определился с окончательной заявкой на матч с Францией.