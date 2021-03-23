Франция - Украина: онлайн матча

В среду, 24 марта, сборная Франции в рамках матча первого тура группового раунда квалификации на ЧМ-2022 проведет домашнюю игру с Украиной. Встреча состоится в пригороде Парижа Сен-Дени, начало поединка - в 21:45 по киевскому времени. Рассудит игру немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. "Телеграф" в режиме-онлайн покажет видео голов и лучшие моменты встречи.

Франция -:- Украина

(начало - в 21:45)

Отметим, "Желто-синие" и "Трехцветные" в отборе на ЧМ-2022 выступают в квинтете D вместе с командами Финляндии, Казахстана и Боснии и Герцеговины. Параллельно игре в Сен-Дени состоится матч финнов с боснийцами, казахи пропускают тур.

Накануне поединка главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию, на которой сообщил, что он переходит на украинский язык.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру Франция - Украина в прямом эфире, а также рассказывал о котировках букмекеров на этот поединок.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем противостоянии Франция попросту уничтожила Украину в товарищеском матче.