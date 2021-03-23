Украине в игре с Францией поможет только чудо: прогноз букмекеров

В среду, 24 марта, Франция в рамках первого матча отбора на ЧМ-2022 примет команду Украины. Накануне букмекеры обновили свой прогноз на игру.

По мнению специалистов, действующие чемпионы мира без проблем обыграют Украину. Коэффициент на победу французов не превышает 1,27. В то же время на успех команды Андрея Шевченко можно сделать ставку с коэффициентом 14. Самый вероятный счет - 2:0 (коэффициент - 5,10).

Прогноз букмекеров на матч отбора на ЧМ-2022 Франция - Украина (данные за 23 марта):

Пари-Матч: (победа "Франции" 1,27 - ничья 5,90 - победа "Украины" 13,5)

Фаворит: ( 1,25 - 6,20 - 14,00)

William Hill: (1,22 - 5,80 - 13,00)

Матч Франция - Украина пройдет пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс", начало поединка в 21:45 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту игру в прямом эфире.

Накануне встречи главный тренер "Желто-синих" Андрей Шевченко дал пресс-конференцию, на которой поведал, что переходит на украинский язык.