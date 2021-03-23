Франция - Украина: где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2022

В среду, 24 марта, сборная Украины выездным матчем с Францией стартует в отборе на чемпионат мира-2022. Встреча состоится в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс" и начнется в 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине игру национальной команды покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". Кроме того, трансляции поединка в режиме-live будут доступны на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка,- прим. ред.).

Отметим, для Украины и Франции, которые выступают в группе D, встреча в Сен-Дени станет первой в отборе на Мундиаль. В параллельном поединке квинтета Финляндия примет Боснию и Герцеговину. Еще один представитель нашей группы Казахстан пропускает тур.

"Телеграф" напоминает, что в 2020 году "Желто-синие" пересекались с действующими чемпионами мира. В товарищеском матче "Трехцветные" уничтожили команду Андрея Шевченко со счетом 7:1, нанеся сборной Украины самое болезненное поражение в истории.