Андрей Шевченко пообещал перейти на украинский язык (видео)

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал пресс-конференцию накануне матча первого тура отбора на ЧМ-2022 против Франции. На ней наставник "Желто-синих" поведал, что со временем перейдет на украинский язык на подобных мероприятиях.

"Я рад поприветствовать всех с началом сборов национальной команды. Я с удовольствие отвечу на все ваши вопросы. Пока что не готов общаться на украинском языке постоянно, но буду делать это в будущем", - выступил Шевченко со вступительным словом на украинском языке.

Матч Франция - Украина состоится в среду, 24 марта, в пригороде Парижа Сен-Дени. Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру Франция - Украина в прямом эфире.