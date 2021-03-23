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Андрей Шевченко пообещал перейти на украинский язык (видео)

Андрей Шевченко пообещал перейти на украинский язык (видео)
Обновлено 10:59 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал пресс-конференцию накануне матча первого тура отбора на ЧМ-2022 против Франции. На ней наставник "Желто-синих" поведал, что со временем перейдет на украинский язык на подобных мероприятиях.

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"Я рад поприветствовать всех с началом сборов национальной команды. Я с удовольствие отвечу на все ваши вопросы. Пока что не готов общаться на украинском языке постоянно, но буду делать это в будущем", - выступил Шевченко со вступительным словом на украинском языке.

Матч Франция - Украина состоится в среду, 24 марта, в пригороде Парижа Сен-Дени. Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру Франция - Украина в прямом эфире.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 109

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Сборная Франции, Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол.
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