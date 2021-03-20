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Вратарь сборной Украины женился в спортивном костюме: первые фото

Вратарь сборной Украины женился в спортивном костюме: первые фото
12:16 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм lunin_andrey

Вратарь "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин 18 марта женился на своей девушке Анастасии Томазовой. Об этом сообщил сам спортсмен у себя на страничке в Instagram.

"Женаты 18.03.2021. Важный и особенный день в нашей жизни. Люблю тебя", - написал Андрей, прикрепив несколько снимков с торжественной церемонии, что прошла в Мадриде. Примечательно, что Лунин был одет в спортивный костюм, чем изрядно повеселил некоторых подписчиков.

 
 
 
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Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Андрей Лунин женился

Анастасия начала встречаться с Андреем, когда кипер выступал еще за "Днепр". Сейчас девушка имеет образование архитектора-дизайнера. Лунин сделал предложение своей избраннице прямо на стадионе "Вальядолида", где выступал в аренде в прошлом сезоне.

Отметим, Анастасия нередко радует своих подписчиков откровенными образами:

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

"Телеграф" напоминает, что 22-летний Андрей провел лишь один официальный матч за "Реал", который стал настоящим кошмаром и для украинца, и для "Сливочных".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, ФК Реал, Футбол, Андрей Лунин.
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