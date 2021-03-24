Сборная Украины сыграет с Францией с новым капитаном

В стартовом матче отбора на ЧМ-2022 сборную Украины выведет на поле новый капитан. Об этом сообщает Футбол NEWS.

По информации источника, обязанности капитана в игре с французами будет выполнять полузащитник/защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, который впервые примерит на себя данную роль. 24-летний хавбек станет 29-м капитаном в истории национальной команды.

Данная информация означает, что в стартовом составе на нашлось места для капитана сборной Украины Андрея Пятова, а вице-капитан "Желто-синих" Андрей Ярмоленко и вовсе выпал из заявки на игру. К слову, еще один вратарь национальной команды перед игрой с французами получил напутствие от Буффона.

Отметим, Зинченко провел 35 матчей в составе сборной Украины, в которых он забил 5 мячей.

Матч Франция - Украина состоится 24 марта в пригороде Парижа Сен-Дени, начало встречи - в 21:45 по Киеву. За игрой можно будет наблюдать по ТВ в прямом эфире в Украине. Напомним, букмекеры дают неутешительный для украинских болельщиков прогноз на эту игру.

Ранее "Телеграф" подробно рассказал, что нужно сделать сборной Украины, чтобы пробиться на ЧМ-2022.