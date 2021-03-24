Франция - Украина: Шевченко убрал нескольких футболистов из состава

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с финальной заявкой на игру первого тура группового раунда отбора на ЧМ-2022 с Францией.

Наставник "Желто-синих" взял с собой во Францию 28 футболистов, однако в официальной заявке на матч места не нашлось сразу пятерым исполнителям. Так "Шева" не будет рассчитывать на Андрея Ярмоленко, Владимира Шепелева, Александра Тымчика, Дмитрий Ризныка и Андрея Лунина.

Полная заявка сборной Украины на гостевой матч с Францией:

Матч Франция - Украина состоится 24 марта в Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс". Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру в прямом эфире, а также рассказывал о букмекерских раскладах накануне поединка. Отметим, в Сен-Дени "Желто-синие" ни разу не выигрывали и даже не играли вничью.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шевченко решил перейти на украинский язык.