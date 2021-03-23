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Сборная Украины уже побеждала Францию: история противостояний

Сборная Украины уже побеждала Францию: история противостояний
13:04 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В среду, 24 марта, сборная Украины выездным матчем с Францией стартует в отборе на ЧМ-2022. Встреча состоится в Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс". Накануне поединка "Телеграф" предлагает вам вспомнить, как играли команды на протяжении своей богатой истории противостояний.

Действующие чемпионы мира пересекались со сборной Украины 9 раз. 5 раз французы праздновали победу, трижды была зафиксирована ничья и лишь однажды "Желто-синие" обыграли "Трехцветных".

Памятная победа случилась в квалификации на ЧМ-2014. Тогда в первом стыковом поединке сборная Украины, у руля которой находился Михаил Фоменко, обыграла Францию со счетом 2:0. Однако в ответном матче "Дружина" потерпела поражение со счетом 3:0 и выбыла из турнира.

Вот так Украина играла с Францией в Сен-Дени:

А вот самое болезненное поражение от французов сборная Украины потерпела при Андрее Шевченко. В товарищеском матче, что проходил во Франции в октябре 2020 года, наша команда уступила с катастрофическим счетом 7:1

Отметим, в среднем за матч Франция забивает Украине больше двух мячей за игру, а вот Украина не может похвастаться такой реализацией (о,67).

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда посмотреть игру в прямом эфире в Украине, а также рассказывал о букмекерских раскладах накануне встречи.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко уже успел дать пресс-конференцию перед матчем, в ходе которой он сообщил, что со временем перейдет на украинский язык.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Франции, Сборная Украины, Футбол, Отбор на ЧМ-2022.
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