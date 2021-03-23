Франция - Украина: кого Шевченко взял на игру

Во вторник, 23 марта, сборная Украины перед вылетом во Францию провела тренировку. После занятия "Желто-синие" вернулись в отель. В 16:00 команда отправится в Париж. С собой главный тренер Андрей Шевченко взял 28 футболистов. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

В Киеве останется лишь Артем Довбик, который из-за карантинных мер не сможет попасть на территорию Франции.

Заявка сборной Украины на игру с Францией:

Андрей Шевченко успел пообщаться с прессой до вылета в Париж.

Матч Франция - Украина состоится в среду, 24 марта, в Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс". Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту игру в прямом эфире в Украине.

Отметим, букмекеры абсолютно не верят в "Желто-синих", опираясь на неудачную историю противостояний нашей команды с французами.